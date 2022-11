Justiça eleitoral do DF muda local da diplomação por causa de ocupação golpista

O evento ocorreria no Auditório Pedro Calmon do Quartel General do Exército, mas apoiadores de Bolsonaro acampam em frente ao local edit

247 - O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) decidiu mudar o local da cerimônia de diplomação dos eleitos no pleito de 2022 por conta da ocupação de bolsonaristas que não se conformam com o resultado das urnas que deram vitória a Lula (PT).

O evento ocorreria no Auditório Pedro Calmon do Quartel General do Exército, que está ocupado - com o consentimento dos militares - por apoiadores de Bolsonaro que acampam em frente ao local.

Segundo reportagem do Metrópoles, o tribunal confirmou que a mudança do local de diplomação ocorreu por causa da concentração de bolsonaristas no local. Eles estão acampados desde 30 de outubro.

