Justiça extingue processo que tentava barrar nomeação de Ramagem na PF

A 8ª Vara Federal do DF extinguiu o processo que pedia a suspensão da nomeação do delegado Alexandre Ramagem para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal edit

Metrópoles - O juiz titular da 8ª Vara Federal do DF, Francisco Alexandre Ribeiro, extinguiu o processo que queria impedir a nomeação do delegado Alexandre Ramagem para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal (PF).

Na sentença, o magistrado lembrou que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes suspendeu a nomeação de Ramagem no dia 29/4.

Ramagem voltou para a função de diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e o braço direito dele, Rolando Alexandre de Souza, foi para a direção da PF. Tudo isso ocorreu após o ex-ministro da Justiça Sergio Moro declarar que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pretende “colher informações” de investigações.

“Além da decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes que suspendeu o ato de nomeação objeto da presente ação popular, houve a publicação de novo decreto presidencial com a nomeação do senhor Rolando Alexandre de Souza para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal, o que gerou o esvaziamento do objeto da presente demanda”, disse o juiz federal, em decisão de quinta-feira (30/7).

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.