Justiça manda PF arquivar inquérito contra Sonia Guajajara por críticas ao governo Bolsonaro

247 - A Justiça Federal do Distrito Federal mandou, nesta quarta-feira, 5, a Polícia Federal (PF) arquivar o inquérito que investiga a líder indígena Sonia Guajajara por críticas ao governo Jair Bolsonaro.

A presidente da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) foi intimada no último dia 27 pela PF a prestar depoimento no inquérito aberto em março para investigar as críticas ao governo federal no documentário "Maracá".

O juiz federal Frederico Botelho de Barros Viana, da 10ª Vara Federal de Brasília, afirmou que as denúncias da Fundação Nacional do Índio (Funai) "não trazem quaisquer indícios, mínimos que fossem, de existência de abuso de exercício de direito ou de cometimento de qualquer espécie de crime, seja contra terceiros, seja contra a União".

Ele também deu à Polícia Federal cinco dias para prestar informações sobre o inquérito.

Para o juiz, a Funai tentou aplicar veladamente a Lei de Segurança Nacional contra a líder indígena. Segundo ele, a LSN, que foi criada durante a ditadura militar, "corporifica vil instrumento de perseguição penal contra aqueles que eventualmente façam oposição contra a estrutura política e governamental dominante, qualquer que seja".

Nesta terça-feira, 4, a Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do projeto de lei que revoga a Lei de Segurança Nacional e acrescenta no Código Penal vários crimes contra o Estado Democrático de Direito.

