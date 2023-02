Justiça marca audiência sobre Cristiano Zanin Martins e agressor

Apoie o 247

247 - A Justiça do Distrito Federal marcou para abril a audiência de conciliação entre o advogado Cristiano Zanin Martins e Luiz Carlos Bassetto Júnior. O empresário foi alvo de uma ação apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) depois que ele ameaçou a Zanin no aeroporto de Brasília, em janeiro.

De acordo com informações publicadas pela coluna de Bela Megale, pessoas ligadas a Zanin afirmaram ser pequena a chance de ele aceitar algum acordo contra o agressor.

O Conselho Federal da OAB apresentou uma queixa-crime contra Bassetto Júnior por calúnia, injúria e difamação. Também pediu o pagamento de R$ 150 mil por danos morais.

