Justiça obriga hospital onde Bolsonaro fez teste a divulgar lista de infectados por coronavírus

247 - A juíza Raquel Soares Chiarelli, da 4ª Vara Federal Cível do DF, atendeu a um pedido do governo do Distrito Federal e determinou que o Hospital das Forças Armadas que forneça à Secretaria de Saúde do DF os nomes de todas as pessoas que foram diagnosticadas com o novo coronavírus pelos funcionários do local.

Pelo menos 22 pessoas da comitiva de Jair Bolsonaro que foram para os EUA estão com o vírus. Bolsonaro afirma que dois exames já deram negativo, mas se nega a apresentar os exames.

Na sentença, a magistrada fixou multa de R$ 50 mil "por paciente cuja a informação for sonegada". "Já é notório que a devida identificação dos casos com sorologia positiva para o COVID-19 é fundamental para a definição de políticas públicas para o enfrentamento urgente e inadiável da pandemia, a fim de garantir a preservação do sistema de saúde e o atendimento da população", afirma a juíza.

As 22 pessoas que estiveram com o grupo na viagem e estão com o novo coronavírus são: