Kakay diz que afastamento de Ibaneis é justificado e acredita na prisão de Anderson Torres

247 - O advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, afirmou em entrevista ao SBT News nesta segunda-feira (9) que o afastamento de Ibaneis Rocha (MDB) do governo do Distrito Federal é justificado.

Ele tratou o afastamento como delicado, mas correto diante das circunstâncias. O advogado atuou nos bastidores para que não houvesse um pedido de prisão do governador. "O ato de afastar um governador é extremamente grave e sempre fui contra a intervenção do Judiciário em qualquer cidadão eleito pelas urnas. A prioridade tem que ser o voto popular, mas vivemos um momento ímpar no País. Tivemos tentativa de golpe, estamos no meio dessa tentativa, não saímos dela ainda. Então, embora com toda tristeza, vejo que há motivo para afastamento do governador".

Kakay disse acreditar que o ex-secretário de segurança pública do Distrito Federal Anderson Torres será preso. Ele contou ainda ter aconselhado Ibaneis a não reconduzir Torres ao cargo. "Anderson induziu Ibaneis ao erro e isso vai ser apurado. Acredito que haverá determinação de prisão de Anderson, porque foi ele quem conduziu parte do caos que ocorreu em Brasília".

