Kakay rebate Carlos Bolsonaro e diz que o povo só está nas ruas porque o governo de seu pai é 'mais letal do que o vírus'

247 - O vereador Carlos Bolsonaro publicou em suas redes sociais foto em que o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, aparece participando da manifestação contra Jair Bolsonaro que ocorre em mais de 200 cidades do Brasil e do exterior.

"Enquanto os portais de 'mídia' minimizam e ridicularizam as milhões de pessoas em manifestações do povo e motociatas, hoje os mesmos não fazem uma crítica! Uma coisa dá pra perceber, tá liberado aglomerar, desde que $eja 'do bem'. Apesar da discrepância bizarra lá vem a narrativa", escreveu Carlos Bolsonaro.

Em resposta enviada ao 247, Kakay disse que as pessoas só estão nas ruas, seguindo protocolos contra a contaminação da Covid-19, porque o "governo genocida Bolsonaro é muito mais letal do que o vírus". "Mas este fascista não me iguale aos assassinos que o apoiam e que sustentam o culto a morte que é a marca deste governo", disse Kakay.

Leia a nota de Kakay na íntegra:

"Hoje estavamos todo mundo de máscara e conseguimos fazer, pelo menos eu fiz, o distanciamento necessário. Mas eu escrevi, tanto no PODER 360, como no DIA e no IG que era uma decisão difícil, sujeito a críticas.

Mas este fascista não me iguale aos assassinos que o apoiam e que sustentam o culto a morte que é a marca deste governo.

Só estamos nas ruas, com todos os protocolos, porque o governo genocida Bolsonaro é muito mais letal do que o vírus."

Leia a postagem de Carlos Bolsonaro:

Enquanto os portais de “mídia” minimizam e ridicularizam as milhões de pessoas em manifestações do povo e motociatas, hoje os mesmos não fazem uma crítica! Uma coisa dá pra perceber, tá liberado aglomerar, desde que $eja “do bem”. Apesar da discrepância bizarra lá vem a narrativa pic.twitter.com/VacyeqbgIx — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) May 29, 2021

