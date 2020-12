Kit-cloroquina é novo crime de Bolsonaro, aponta Fernando Brito

"É inacreditável que, a esta altura da pandemia, com bilhões sendo investidos na compra de vacinas no mundo inteiro, alguém possa imaginar que um governo desperdice, para uma operação de puxa-saquismo presidencial, um quarto de bilhão com esta porcaria", diz o editor do Tijolaço edit

Por Fernando Brito, editor do Tijolaço – Enquanto o processo de compra das vacinas para imunizar os brasileiros vai se arrastando, avança dentro do Ministério da Saúde o processo para gastar R$ 250 milhões em “kits Covid”, um pacote de charlatanismo formado por comprimidos de cloroquina e azitromicina, que, na falta de demanda foi oferecido pelo próprio presidente da República às emas do Planalto.

É o que conta o Estadão confirmado por O Globo -, dando conta de que a papelada para o papelão está prontinha, esperando apenas um sinal de Eduardo Pazuelo para ser colocada no que resta do programa Farmácia Popular.

É inacreditável que, a esta altura da pandemia, com bilhões sendo investidos na compra de vacinas no mundo inteiro, alguém possa imaginar que um governo desperdice, para uma operação de puxa-saquismo presidencial, um quarto de bilhão com esta porcaria, enquanto a população sofre para pagar medicamentos necessários cada vez mais caros.

