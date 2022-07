Lei de Diretrizes Orçamentárias é aprovada no Congresso e segue para sanção de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O Congresso Nacional aprovou no início da tarde desta terça-feira (12) o texto final da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2023.

A LDO foi aprovada sem o trecho que tornava obrigatória a execução das chamadas RP9, as emendas de relator ou "orçamento secreto". O relator da LDO, Marcos do Val (Podemos-ES), retirou o item do texto após ser pressionado.

O orçamento secreto, que pode chegar a R$ 19 bilhões no ano que vem, segue existindo. O que caiu foi o pagamento obrigatório das emendas.

O texto segue agora para a sanção de Jair Bolsonaro (PL).

