Leia a íntegra do depoimento do ministro Augusto Heleno à PF

247 - O ministro general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), depôs nesta terça-feira (12) à Polícia Federal no âmbito do inquérito que apura se houve interferência de Jair Bolsonaro na corporação, conforme denunciado pelo ex-ministro Sergio Moro. O documento foi obtido pelo site Metrópoles, de Brasília, que o publicou na íntegra.

Além de Heleno, o ministro da Casa Civil, general Braga Netto, também prestou depoimento, além do ministro general Ramos. Os três participaram da última reunião ministerial com Sergio Moro no governo, em 22 de abril, cujo vídeo, transmitido nesta terça aos investigadores, faz parte do inquérito que investiga a denúncia de Moro e pode ser a prova contra Bolsonaro.

