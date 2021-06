Leilão 5G deve acontecer em julho, diz ministro

A informação foi divulgada pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria. A Anatel aprovou a proposta de edital em fevereiro. Agora o TCU analisa a viabilidade do projeto edit

247 - O ministro das Comunicações, Fábio Faria, manteve nesta quarta-feira (2) o prazo para realizar o leilão 5G em julho, apesar de o Tribunal de Contas da União (TCU) ainda não ter aprovado o edital.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou a proposta de edital em fevereiro. Agora o TCU analisa a viabilidade do projeto. O aval da Corte de Contas não é obrigatório, mas o governo costuma aguardá-lo para publicar o edital definitivo, para evitar eventuais impasses jurídicos.

“Para a retomada econômica, para o futuro, será de importância total [fazer o leilão do 5G]. Já está compreendido com a sociedade e com o TCU, e todos os esforços estão sendo feitos para que a gente possa realizar o leilão o mais rápido o possível, porque nós precisamos desses investimentos”, afirmou Faria.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.