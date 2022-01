Lewandowski arquiva queixa-crime de Onyx contra Randolfe

O ministro acusou o senador Randolfe Rodrigues de calúnia após o parlamentar o acusar de tentar obstruir a CPI da Covid, em junho do ano passado edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), arquivou a queixa-crime do ministro Onyx Lorenzoni (Trabalho e Previdência) contra o senador Randolfe Rodrigues (Rede), que foi vice-presidente da CPI da Covid. O senador denunciou o ministro de tentar obstruir a CPI, gerando ação de Onyx contra Randolfe por suposta calúnia.

Onyx foi acusado por Randolfe de obstruir a CPI após, no dia 23 de junho de 2021, responder às acusações do deputado federal Luís Miranda (DEM) e de seu irmão sobre escândalo de corrupção na negociação de compra da vacina Covaxin. Em entrevista coletiva, o ministro disse que o Planalto determinou investigação dos irmãos Miranda por denúncia caluniosa.

Em seguida, o ministro abriu uma queixa-crime contra o senador. Em sua decisão para arquivar a ação de Onyx, Lewandowski afirma que “não há nos autos a comprovação do pagamento das custas processuais pelo querelante, formalidade legal prevista no art. 806 do Código de Processo Penal”.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE