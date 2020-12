Lewandowski manda para primeira instância jurídica inquérito contra ‘fake’ que se passou por Rodrigo Maia

O ministro do STF Ricardo Lewandowski mandou para a primeira instância um inquérito aberto contra um homem de Irati (PR), acusado de usar um perfil falso do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski mandou para a primeira instância um inquérito aberto contra um homem de Irati, no Paraná, identificado como Marcos Lourenço de Souza, acusado de usar um perfil falso do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para difundir mensagens passando-se pelo parlamentar.

"Isso posto, acolho o parecer da PGR, e o faço para determinar a remessa deste inquérito à Justiça estadual da Comarca de Irati/PR – local do domicílio do suposto autor das mensagens -, para que este seja livremente distribuído ao juízo competente", anotou o ministro, que retirou o sigilo do inquérito. Os relatos foram publicados em reportagem feita pelo blog do Fausto Macedo.

Inicialmente o caso foi enviado ao ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do inquérito que apura fake news contra a Corte, mas o ministro repassou o caso à Procuradoria-Geral da República sob o argumento de que ele não estaria enquadrado nas investigações sobre ‘fake news’.

Em uma das publicações, Souza escreveu: "Com a aprovação do projeto de lei contra o abuso de autoridade, nos (sic) visamos acabar com a perseguição política de certos procuradores e juízes contra a classe política. Não iremos nos calar frente aos desmandos de uma operação que visa criminalizar toda a classe política".

