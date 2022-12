Lewandowski pode antecipar aposentadoria do STF para o início de 2023

Lula, portanto, teria que indicar um novo nome para o Supremo antes do previsto edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski tem dito a pessoas próximas, segundo Carolina Brígido, do UOL , que não quer “esperar o café ser servido frio” e, com isso, poderá antecipar sua aposentadoria.

O magistrado completa 75 anos em maio, quando precisa abandonar sua cadeira no Supremo. O ministro, no entanto, planeja antecipar sua saída para o início de 2023. Portanto, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), precisará indicar um nome para ocupar a vaga de Lewandowski antes do previsto.

Segundo Lewandowski, é comum que magistrados permaneçam no cargo até o último antes da aposentadoria, mas as autoridades começam a perder relevância com a aproximação da data de saída.

Quando perguntado sobre a possibilidade de assumir um cargo no primeiro escalão do governo Lula, Lewandowski diz que não tem este plano. “O ministro é apontado por aliados de Lula como o maior dialogador da transição com o STF. A expectativa é que o ministro ajude o presidente eleito a escolher o novo ministro do Supremo”, diz a reportagem.

