Lewandowski pode antecipar saída do STF a partir de janeiro

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski aguarda a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para começar a organizar sua saída da Corte.

Por lei, o magistrado é obrigado a se aposentar até 11 de maio do próximo ano. "O seu calendário deve ser definido de acordo com o contexto do país, e pode ser antecipado", informa Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

De acordo com a reportagem, o ministro tem o currículo de maior peso entre seus pares no STF e pretende seguir ativo profissionalmente, na área pública ou na iniciativa privada. "Doutor e livre-docente em direito do Estado pela USP, ele tem também mestrado na área de Relações Internacionais pela Fletcher School of Low and Diplomacy, em cooperação com Harvard. Por isso seu nome tem sido lembrado também para ocupar uma das principais embaixadas brasileiras no exterior".

Ao longo de 16 anos no STF, ele presidiu o Supremo, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas eleições gerais de 2010, o Senado e até mesmo a Presidência da República interinamente.

Segundo Bergamo, a lista de substitutos para Lewandowski aumenta a cada dia e contempla, por enquanto, os seguintes nomes: Cristiano Zanin, Dora Cavalcanti, Alberto Toron, Pedro Serrano, Silvio Almeida, Pierpaolo Bottini, Eugênio Aragão e Lênio Streck. "Há também nomes que já ocupam cargos elevados e que têm sido lembrados, como o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, e os ministros do Superior Tribunal de Justiça Benedito Gonçalves, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell, Ricardo Cueva e Ney Bello".

