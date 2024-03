Líder da bancada da bala vai presidir a Comissão de Segurança Pública da Câmara

Apoie o 247

Agência Câmara - O deputado Alberto Fraga (PL-DF) foi eleito nesta quarta-feira (6) presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados por unanimidade, com 27 votos. Os ocupantes dos demais cargos da Mesa da comissão (1ª, 2ª e 3ª vice-presidência) serão eleitos na próxima semana.

Policial, Alberto Fraga está em seu quinto mandato na Câmara e atualmente é vice-líder do PL. Ele presidiu duas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs): a do Sistema Carcerário Brasileiro em 2015, que não chegou a votar o relatório final; e a da Lei Rouanet em 2016, com sugestões de mudanças à legislação. >>> Após indicação do PL, Nikolas é eleito presidente da Comissão de Educação da Câmara; veja confirmados

Ele é o atual coordenador da Frente Parlamentar da Segurança Pública. No Executivo, Fraga exerceu o cargo de secretário de Transportes do Distrito Federal. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado foi criada em 2002, por recomendação da CPI do Narcotráfico. Regimentalmente, o colegiado debate e vota os seguintes temas:

prevenção, fiscalização e combate ao uso e tráfico de drogas;

combate ao contrabando, crime organizado, sequestro, lavagem de dinheiro, violência rural e urbana;

controle e comercialização de armas, proteção a testemunhas e vítimas de crime;

segurança pública e seus órgãos institucionais;

recebimento, avaliação e investigação de denúncias que afetem a segurança pública;

sistema penitenciário, legislação penal e processual penal.

