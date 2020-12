Líder do Centrão, Arthur Lira oficializa candidatura à presidência da Câmara

Marcelo Montanini, Metrópoles - O líder do Centrão, deputado federal Arthur Lira (PP-AL), oficializou nesta quarta-feira (9/12) a candidatura à presidência da Câmara dos Deputados, com o apoio de PP, PL, PSD, Solidariedade e Avante. O parlamentar também conta com o apoio do Palácio do Planalto.

Tentando se contrapor à gestão do presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ), Lira disse que fará uma direção diferente, ouvindo e dando voz a todos os partidos e deputados para resgatar a “altivez do poder legislativo, sua pluralidade de pensamento e correntes ideológicas”.

Leia mais no Metrópoles.

O conhecimento liberta. Saiba mais