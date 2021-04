Líder do Cidadania no Senado entra com pedido para investigar prefeitos e governadores na CPI da Covid

Revista Fórum - O líder do Cidadania no Senado, Alessandro Vieira (SE), protocolou neste sábado (10) um requerimento para que a mesa diretora da casa legislativa amplie a CPI da Covid para investigar, além da omissão do governo federal no combate à pandemia, a responsabilidade de prefeitos e governadores.

“Garantimos a abertura da CPI da Covid e agora apresentamos o pedido para ampliar o seu escopo, incluindo os atos praticados por governadores, prefeitos e outros agentes administrativos. É preciso apurar a verdade em todas as esferas. Quem não deve não teme!”, anunciou Vieira através de suas redes sociais.

A instalação da CPI da Covid, que tem Jair Bolsonaro como principal alvo, foi determinada pelo ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), que acatou liminar em favor do requerimento assinado por 30 senadores pedindo a abertura da investigação.

