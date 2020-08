Líder do governo nega que projeto de quarentena de juízes seja contra Moro

"Não vemos o presidente preocupado com candidatura do Moro ou qualquer outro candidato", afirmou o líder do governo no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes (MDB-TO), sobre a quarentena para juízes que queiram se candidatar a algum cargo na política edit

247 - O líder do governo no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes (MDB-TO), afirmou nesta segunda-feira (3) que o projeto sobre a ampliação da quarentena para juízes que queiram se candidatar não tem influência do governo Jair Bolsonaro.

"O governo não pode ter opinião sobre algo que não foi votado ainda e, sinceramente, não tem movimentação no governo como governo com esse assunto, não vemos o presidente preocupado com candidatura do Moro ou qualquer outro candidato", disse o parlamentar ao blog de Andréia Sadi.

Moro deixou o governo em abril apontando crime de responsabilidade de Bolsonaro ao denunciar tentativa de interferência na Polícia Federal. Dede então, passou a ser cada vez mais forte a interpretação nos bastidores do Planalto de que o ex-juiz pretende se candidatar a presidente da República em 2022.

Antagonizar com ex-ministro, no entanto, racha a base do próprio Bolsonaro.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.