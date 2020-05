Líder do governo no Senado quer a demissão de Weintraub

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), defendeu a demissão do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ao ser questionado se exoneraria o ministro caso fosse presidente da República, o senador foi direto: "Sim, demitiria" edit

247 - Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), líder do governo no Senado, entende que a demissão do ministro da Educação, Abraham Weintraub, é a única possibilidade diante da repercussão negativa do vídeo da reunião ministerial. Ao ser questionado se exoneraria o ministro caso fosse presidente da República, o senador foi direto: "Sim, demitiria".

A reportagem do portla G1 destaca que “na avaliação do líder do governo, os comentários de Abraham Weintraub foram o pior momento da reunião ministerial que antecedeu a saída do ministro Sergio Moro do governo.”

A matéria ainda acrecenta que “Fernando Bezerra revelou ter comentado com o presidente Jair Bolsonaro o conteúdo das declarações de Weintraub. Disse ao presidente que achou totalmente inapropriados os comentários do ministro da Educação.”

