Líder do governo, Ricardo Barros incita descumprimento de decisões judiciais

Thayná Schuquel, Metrópoles - O líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (Progressistas-PR), afirmou nesta terça-feira (8/6) que vai chegar uma hora em que as decisões do poder Judiciário serão descumpridas, porque elas “não têm fundamento nenhum”. “Não dá mais”, afirmou o parlamentar.

“O Judiciário vai ter que se acomodar nesse avançar nas prerrogativas do Executivo e do Legislativo. Vai chegar uma hora em que vamos dizer que simplesmente não vamos cumprir mais. Vocês cuidam dos seus que eu cuido do nosso, não dá mais simplesmente para cumprir as decisões, porque elas não têm nenhum fundamento, nenhum sentido, nenhum senso prático”, afirmou.

