Líder do PSL no Senado, Major Olímpio diminui declaração de Bolsonaro: “Sabe o que isso significa? Nada”

As declarações de Bolsonaro desta quarta-feira de que "está chegando a hora de tudo ser colocado no devido lugar" são "absolutamente nada" além de "uma bravata para gerar notícia e discussão", diz Major Olímío, líder do PSL no Senado

247 - Após Jair Bolsonaro afirmar na manhã desta quarta-feira (17) que “está chegando a hora de tudo ser colocado no devido lugar”, o líder do PSL no Senado, Major Olímpio, que trabalhou com Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018, disse que a declaração significa “absolutamente nada” além de "uma bravata para gerar notícia e discussão". A informação é do portal O Antagonista.

Ao ser abordado por uma apoiadora que afirmou que outros Poderes não permitem que o presidente governe, Bolsonaro disse que houve abuso na operação autorizada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) contra seus aliados e que "está chegando a hora de tudo ser colocado no devido lugar".

“Sabe o que isso significa? Absolutamente nada. Mais uma bravata que o presidente solta para gerar notícia e discussão”, respondeu o senador Major Olímpio, que trabalhou com Bolsonaro na campanha.

