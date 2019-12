Líder do PT defende a CPI das Milícias

247 - O deputado federal Paulo Pimenta, líder do PT na Cãmara, defendeu neste sábado (20) a criação da CPI da Milícias.

"Precisamos da CPI das Milícias. É inadiável. Sociedade brasileira exige respostas. Não podemos permitir o Estado brasileiro e suas instituições serem capturadas pelo crime organizado e seus representantes, de terno, de farda ou de toga", escreveu.

Já em vídeo publicado nesta sexta-feira (20), Pimenta diz que a situação do clã Bolsonaro é cada vez mais grave diante das revelações do esquema de corrupção em torno do caso Queiroz. Assista: