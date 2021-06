Líder do PT na Câmara quer parar todas as votações após revelação do envolvimento de Barros no escândalo Covaxin

O líder do PT na Câmara dos Deputados, deputado Elvino Bohn Gass, informou que, já neste final de semana, vai se reunir com outras lideranças para defender a paralisação de todas as votações na Casa edit

Fórum - Após a revelação de que o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP), é o nome citado por Jair Bolsonaro como envolvido na compra com indícios de corrupção da Covaxin, vacina indiana contra a Covid-19, o líder do PT, deputado Elvino Bohn Gass (PT-RS), informou à Fórum que, já neste final de semana, vai se reunir com outras lideranças para defender a paralisação de todas as votações na Casa.

Em depoimento na CPI do Genocídio nesta sexta-feira (25), o deputado Luís Miranda (DEM-DF) afirmou que, quando levou a Jair Bolsonaro, em março, os indícios de corrupção da compra da Covaxin, o presidente afirmou que seria “coisa” do líder do governo na Câmara: Ricardo Barros. Bolsonaro, no entanto, nada fez com relação às denúncias de irregularidades.

Leia a íntegra na Fórum.

