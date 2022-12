Líder do PT no Senado diz que Haddad "está preparado" para Fazenda e Rui Costa vai "tirar de letra" a Casa Civil

Apoie o 247

247 - Líder do PT no Senado, o senador Paulo Rocha (PT-PA) afirmou à CNN Brasil nesta sexta-feira (9) que Fernando Haddad (PT) "está preparado" para assumir o Ministério da Fazenda no governo Lula (PT).

Ele também disse que o governador da Bahia, Rui Costa (PT), vai "tirar de letra" o posto de ministro da Casa Civil. "Rui Costa deve ‘tirar de letra’ o papel da Casa Civil porque é uma espécie de gerenciamento da equipe de governo”.

A iminente indicação do ex-presidente do TCU (Tribunal de Contas da União) para o Ministério da Defesa foi tratada por Rocha como "surpresa". Ele disse, no entanto, que Múcio "está compromissado com o projeto de país" do governo eleito.

Haddad, Rui Costa e Múcio deverão estar entre os nomes anunciados por Lula nesta sexta-feira para compor seu Ministério.

Segundo Rocha, o presidente eleito tem encontrado dificuldade em contemplar todos os partidos da base aliada na composição da nova equipe ministerial.

