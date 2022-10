Líder do União Brasil ameaça retaliar o STF em caso de derrubada do orçamento secreto: 'se tirar o nosso, a gente tira o deles'

Apoie o 247

247 - Líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, o deputado reeleito Elmar Nascimento (BA), em entrevista ao Estado de S. Paulo, ameaçou retaliar o Supremo Tribunal Federal (STF) caso a Corte derrube o orçamento secreto.

"Quem faz o orçamento do STF? Aí ele vai tirar o orçamento da gente e a gente vai aceitar? Se tirar o nosso, a gente tira o deles", disse.

Elmar Nascimento é da tropa de choque do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), aliado de Jair Bolsonaro (PL).

O deputado ainda diz que se o ex-presidente Lula (PT), se eleito, tentar pôr fim ao orçamento secreto, será derrotado no Congresso. "Se Bolsonaro for reeleito, aí você já viu que não vai mudar nada. No cenário onde Lula é eleito, e ele dizendo que vai acabar com as emendas de relator, será a primeira grande derrota que vai tomar no Parlamento. Perde de 400 votos".

