Líderes do governo no Congresso defendem isolamento social, contra campanha de Bolsonaro

"Diante do exposto, o Senado Federal se manifesta de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde e apoia o isolamento social no Brasil, ao mesmo tempo em que pede ao povo que cumpra as medidas ficando em casa", afirma manifesto assinado por Eduardo Gomes e Fernando Bezerra edit

247 - Líderes do governo no Senado e na Câmara defendem o isolamento social, contra a campanha de Jair Bolsonaro, que na semana passada lançou o lema “o Brasil não pode parar”.

Eduardo Gomes (MDB-TO) e Fernando Bezerra (MDB-PE), líderes do Senado e do Congresso, respectivamente, assinaram manifesto nesta segunda-feira, 30, pedindo para que os brasileiros sigam as recomendações da Organização Mundial da Sáude (OMS) e fiquem em casa.

"Diante do exposto, o Senado Federal se manifesta de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde e apoia o isolamento social no Brasil, ao mesmo tempo em que pede ao povo que cumpra as medidas ficando em casa."

O manifesto também respalda o posicionamento de líderes de outros partidos, como MDB, REDE, PT, Podemos, Cidadania, DEM, PDT, PSB, PSD e PROS.

O texto ainda afirma que, "diante da inexistência de vacina ou de tratamento médico plenamente comprovado, a medida mais eficaz de minimização dos efeitos da pandemia é o isolamento social".

Desta forma, defendem os senadores que somente assim será possível achatar a curba de contágio e permitir que o sistema de saúde atenda ao maior número de pessoas, “salvando assim milhões de vidas".

Mesmo assim, o líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes, afirma que o manifesto não é uma afronta a Bolsonaro. "Não contradito, continuo apoiando o presidente, as ações práticas do presidente. Nem no discurso eu discordo. Ele pode ter visão de cenários inerentes aos chefes de Poderes", disse.

"Não é um texto endereçado ao presidente, mas à população, e como líder do governo no Congresso eu digo que o Bolsonaro tem dado as condições de que o Brasil precisa para enfrentar a quarentena", reforçou.