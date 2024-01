Líderes do Senado falam em "devolução parcial" da MP da Reoneração

Apoie o 247

247 - Após reunião do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e dez dos 17 líderes da Casa, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) anunciou que os parlamentares não chegaram a um "denominador comum" sobre a Medida Provisória da Reoneração. "Uns querem a devolução completa e outros pensam diferente", afirmou.

Kajuru disse que a decisão que mais agradou foi a de fazer uma "devolução parcial" da medida provisória, preservando a desoneração dos 18 setores produtivos alvos da medida do Ministério da Fazenda. "A reoneração vai penalizar as empresas, os setores que mais geram empregos. Isso é claro, cristalino", disse o senador. A devolução parcial, segundo ele, "protegeria o setor produtivo do Brasil e aí iniciaríamos uma discussão sobre o restante do que representaria essa reoneração".

Por fim, ele informou que uma nova reunião será realizada em fevereiro, com a presença de todos os líderes, para definir o que será feito com a MP.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), esteve em Brasília nesta segunda-feira (8) para participar do evento “Democracia Inabalada”, contra os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e conversou com articuladores políticos do governo sobre a MP. Participaram da conversa, segundo o Infomoney, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), o líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), e o número dois da Fazenda, Dario Durigan.

