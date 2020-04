Líderes parlamentares avaliam que impeachment de Bolsonaro não passa no Congresso

Para eles, PT não fecha com Moro e o centrão está com o presidente edit

Da revista Fórum – Líderes dos partidos na Câmara acreditam ser remota ainda a chance de um impeachment do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido-RJ). Para eles, a esquerda representada pelo PT não baterá no presidente pelo ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro, já que o ex-juiz é o algoz do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O centrão, que além te de ter fechado com Bolsonaro, tem membros investigados pela Lava Jato, muito menos. Com isso, a fatia do parlamento que poderia aderir a um processo contra o presidente não é hoje numerosa.

Entre os partidos de esquerda, PSB, PDT e Rede eram os únicos que haviam se manifestado nessa direção.

Apesar de alguns pedidos de impeachment de membros importantes do PT, como o governador Wellington Dias (PI), o partido não entregou, até a noite desta sexta (24), pedido de afastamento de Bolsonaro do cargo.

Os líderes consideram que PT e bolsonaristas deverão agir, ironicamente, juntos, ao menos por agora, para tentar desconstruir o diagnóstico de que Moro sai maior do governo do que entrou.

O que pode fazer mudar tudo é a comoção da população em relação à saída de Moro do governo. Panelaços foram mostrados pelo Jornal Nacional, da Rede Globo, em várias capitais do Brasil. As próximas pesquisas vão ser determinantes para o futuro de Bolsonaro.

