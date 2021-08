Líderes políticos acreditam não ter saída para estancar crise entre Poderes

Coluna do Painel da Folha de S.Paulo informa que líderes partidários e ministros de cortes superiores “dizem não enxergar uma saída para a crise institucional que o país atravessa, sem precedentes na história recente” edit

“A avaliação é que nenhum dos lados, nem Supremo nem Jair Bolsonaro, dá sinais de que vai recuar, e a paz parece longe neste momento”, destaca a reportagem.

Após a entrega do pedido de impeachment protocolado por Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), “os principais nomes que atuam em busca de amenizar as tensões estavam sem palavras nos minutos seguintes a Bolsonaro entregar ao Senado o pedido de impeachment”.

“Entre aliados do presidente, a sensação descrita é de que, de fato, como previsto, é impossível controlá-lo”, continua.

Nesta sexta-feira, 20, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou ações de busca e apreensão da Polícia Federal (PF) contra bolsonaristas, como o cantor Sergio Reis e o deputado Otoni de Paula, que estão organizando uma manifestação no dia 7 de setembro contra o STF e pelo voto impresso.

No fim do dia, Bolsonaro apresentou o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e prometeu protocolar o impeachment do ministro Luis Roberto Barroso, do TSE.

