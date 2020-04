'Limparam minhas gavetas', diz Mandetta, que permanece no cargo

O clima de disputa acirrada entre Jair Bolsonaro e Luiz Henrique Mandetta, disparado o integrante mais popular de todo o governo, chegou quase a um caso de polícia: Mandetta teve as gavetas esvaziadas em meio à paranoia avançada do mandatário edit

247 - O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, confirmou nesta segunda-feira (6) que ficará no cargo, após as especulações de que seria demitido.

Ele afirmou: "nós vamos continuar, porque continuamos, vamos continuar enfrentando o nosso inimigo, que tem nome e sobrenome, o Covid-19 (...) Hoje foi um dia que rendeu muito pouco o trabalho do ministério. Teve gente limpando gaveta, pegando as coisas. Até as minhas gavetas."

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo ainda destaca que "integrantes do chamado núcleo moderado do governo, que inclui militares, conversaram nesta segunda-feira desde cedo com Bolsonaro na tentativa de demovê-lo da ideia de exonerar Mandetta no curto prazo. Em conversas reservadas, o presidente chegou a dizer que a situação estava insustentável."

