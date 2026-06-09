Lindbergh rechaça 'desfile de contradições' do clã Bolsonaro e diz que novos documentos 'escancaram' o dinheiro para Dark Horse

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou nesta terça-feira (9) que novos documentos revelados pelo Intercept Brasil expõem o fluxo de recursos enviados para financiar Dark Horse, cinebiografia de Jair Bolsonaro (PL), condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos de prisão no inquérito da trama golpista.

Em postagem na rede social X, o parlamentar afirmou que a "família Bolsonaro segue num desfile de contradições e tentativas desesperadas de desviar o foco". O petista também disse que os documentos divulgados pelo Intercept Brasil "comprovam de forma irrefutável" o envio de recursos de Vorcaro para os Estados Unidos com a finalidade de financiar o longa.

O petista mencionou a reportagem ao rebater as tentativas bolsonaristas de desacreditar as revelações. Segundo o deputado, as novas informações reforçam a existência de uma operação financeira ligada à produção do filme. "Os bolsonaristas tentaram de tudo: chamaram a reportagem de mentirosa, disseram que não havia provas, que o Intercept teria 'recuado'", afirmou Lindbergh.

O deputado também destacou os valores mencionados na apuração. "Mas a verdade é que as negociações somaram US$ 24 milhões (R$ 134 milhões) e os pagamentos efetivos chegaram a US$ 10,6 milhões (R$ 61 milhões)", continuou.

Conforme destacou Lindbergh, o caso já entrou no radar da Polícia Federal. "A Polícia Federal já enviou parecer favorável para investigar Flávio Bolsonaro e o destino dos R$ 61 milhões. A suspeita é clara: os recursos podem ter tido outro destino, inclusive para bancar a permanência de Eduardo Bolsonaro nos EUA", acrescentou.

Documentos citam repasses ao exterior

O Intercept Brasil já havia revelado que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) negociou diretamente com Daniel Vorcaro um financiamento de R$ 134 milhões para o filme Dark Horse. Do total negociado, R$ 61 milhões teriam sido efetivamente repassados.

A nova reportagem mencionada pelo deputado aponta que planilhas e comprovantes bancários detalham parte do caminho percorrido pelo dinheiro até os Estados Unidos. Para Lindbergh, esses registros desmontam a versão de que não haveria prova material dos repasses.

O caso também envolve o Banco Master. Vorcaro, controlador da instituição, está preso e negocia com investigadores uma colaboração premiada. Ele foi alvo da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal (PF). A corporação investiga um suposto esquema de fraudes financeiras que teria movimentado ao menos R$ 12 bilhões.