Lindbergh repudia "censura à pesquisa AtlasIntel" e cobra Flávio Bolsonaro sobre pedido de dinheiro para o filme Dark Horse

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) denunciou "censura à pesquisa AtlasIntel" que apontaria uma queda nas intenções de voto do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República. Em postagem publicada nesta segunda-feira (8) na rede social X, antigo Twitter, o petista associou a suspensão da divulgação do levantamento aos escândalos envolvendo o parlamentar da extrema direita e o controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, nas negociações para financiar o filme Dark Horse, retrato biográfico de Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos e três meses de prisão no inquérito da trama golpista.

Em sua postagem, Lindbergh criticou a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, que suspendeu a divulgação do levantamento por supostos indícios de comprometimento da metodologia.

O parlamentar afirmou que a pesquisa apontaria queda nas intenções de voto de Flávio Bolsonaro após a divulgação de áudios ligados à negociação de recursos para o longa. Ao menos R$ 61 milhões, de um total de R$ 134 milhões pedido pelo senador, foram repassados para o projeto cinematográfico.

"ABSURDO! Flávio Bolsonaro e o PL impõem censura à pesquisa Atlas/Intel que registrou queda de intenções de voto dele após vazamento daquele áudio dele pedindo 61 milhões pro Vorcaro", afirmou o deputado.

Para Lindbergh, a família Bolsonaro "defende liberdade de expressão só até a página 2". "Quando a verdade contra eles aparece, é censura, agem como ditadores! Terão que censurar tudo, porque nós não vamos deixar de falar do BOLSOMASTER nem um dia sequer!", acrescentou.

"Ninguém vai impedir que se debata o fato de que você tomou sessenta e um milhões de reais do Vorcaro que foi para o fundo Havengate, no Texas", ressaltou Lindbergh. Advogado do ex-deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos, Paulo Calixto administra o Havengate Development Fund, que recebeu parte dos R$ 61 milhões enviados em 2025 pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, a pedido feito por Flávio Bolsonaro.

Vorcaro está preso e em processo de negociação de delação premiada após ser alvo da Operação Compliance Zero. A Polícia Federal investiga um esquema de fraudes financeiras que, segundo a corporação, movimentou ao menos R$ 12 bilhões.