Lindora recorre de decisão de Moraes que manteve investigação contra empresários bolsonaristas

Vice-procuradora-geral disse que seu último pedido, rejeitado pelo ministro, foi apresentado dentro do prazo de cinco dias exigido para que a PGR se manifestasse edit

Apoie o 247

ICL

247 - A vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, recorreu da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, que rejeitou um pedido da PGR de arquivamento da investigação contra empresários bolsonaristas que cogitaram um golpe, em um grupo de WhatsApp, caso o ex-presidente Lula fosse eleito em 2022.

No documento encaminhado diretamente ao gabinete de Moraes, a vice-PGR diz que seu último pedido, rejeitado pelo ministro, foi apresentado dentro do prazo de cinco dias exigido para que a PGR se manifestasse sobre a ordem que autorizou a operação e que esse posicionamento veio somente dezoito dias depois da intimação.

Segundo Moraes, a demora da PGR foi o principal argumento para que o recurso fosse rejeitado.

“Considerando que os presentes autos ingressaram, pela primeira vez, na Procuradoria-Geral da República somente em 2 de setembro de 2022 (sexta-feira), o prazo recursal teve início em 5 de setembro de 2022 (segunda-feira, primeiro dia útil após a intimação pessoal com a carga dos autos) e finalizou, dentro do interregno de 5 (cinco) dias para a interposição de agravo regimental, em 9 de setembro de 2022”, justificou Lindôra no recurso.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.