Lira apoia projeto que prevê abatimento de imposto a empresas que comprarem vacina e revolta parlamentares

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), pretende acelerar a votação de projeto que permite à iniciativa privada comprar vacinas sem a obrigatoriedade de doação ao Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com informações publicadas pela coluna de Mônica Bergamo, o deputado federal Hildo Rocha (MDB-MA) apresentou uma proposta de fazer empresas abaterem o valor gasto do imposto de renda - o dinheiro desembolsado para "furar a fila" na vacinação será pago por toda a sociedade, incluindo os mais pobres.

De acordo com o projeto em discussão, as empresas poderão comprar imunizantes via importadoras para acelerar a chegada ao Brasil. O pagamento feito aos intermediários aumentará o preço das vacinas e também poderá ser abatido do IR.

O deputado Alexandre Padilha (PT-SP) afirmou que "estão tentando institucionalizar, na Câmara, o camarote da vacina ou vocês podem chamar de 'legalizar furar-fila da vacina'". "Seguimos lutando contra mais esse absurdo pq queremos vacina para todos e todas sim, mas de forma GRATUITA e pelo SUS", disse no Twitter.

"É um escárnio", disse o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). "Estão trocando o PNI (Programa Nacional de Imunização, que é público e coordenado pelo Ministério da Saúde) pelo Plano Meu Pirão Primeiro", afirmou.

