Lira confirma deputado do PP para a relatoria da reforma tributária na Câmara

247 — O presidente da Câmara de Deputados, Arthur Lira (PP), após almoço com a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), confirmou que o deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP) será o relator da reforma tributária na Casa. O presidente da Câmara ainda afirmou que irá escalar o deputado federal Reginaldo Lopes (PT) para coordenar o grupo de trabalho que vai discutir uma redação para a proposta.

>>> Leia mais: Arthur Lira: reforma tributária entra na pauta da Câmara na próxima semana

A reforma tributária é tida como prioritária por Lira e pela base aliada do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso Nacional. Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), ele deve ser aprovada ainda no primeiro semestre deste ano.

O relator, Aguinaldo Ribeiro, já foi Ministro das Cidades, entre 2012 e 2014, no governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). No entanto, ele votou a favor do impeachment da presidenta e, depois, foi o líder do governo de Michel Temer (MDB).

