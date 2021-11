Lira cria comissão para PEC que aumenta limite de idade para indicação ao STF

A medida ocorre um após a PEC que reduz de 75 para 70 anos a idade para aposentadoria compulsória de ministros do STF ser aprovada na CCJ edit

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), criou comissão especial para analisar a PEC que amplia de 65 para 70 anos a idade máxima para nomeação nos tribunais, informa o jornal O Estado de S.Paulo.

A medida ocorre um após a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que reduz de 75 para 70 anos a idade para aposentadoria compulsória de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

“Lira agiliza a tramitação da matéria que, nos bastidores, é vista como manobra para possibilitar que magistrados com boa interlocução com o centrão possam ser escolhidos para futuras vagas no Supremo”, diz a Agência Estadão.

