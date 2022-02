Lira defende aprovação de projeto que congela ICMS

De acordo com o presidente da Câmara, a ideia é modular "o congelamento dos preços do ICMS em um valor que seja justo para a população" edit

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), defendeu a aprovação do projeto que congela a cobrança de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre combustíveis antes de parlamentares do Congresso Nacional avançarem na discussão da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê a redução de tributos sobre combustíveis e o gás de cozinha.

"A gente deveria focar no texto do PLP 11, que a Câmara votou e está no Senado, para que a gente module o congelamento dos preços do ICMS em um valor que seja justo para a população", disse o parlamentar em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo. "Depois a gente segue numa discussão mais racional das PECs", complementou.

O projeto de lei sobre o ICMS pode ser votado no próximo dia 15 no plenário do Senado. Deputados aprovaram uma versão que prevê uma cobrança fixa de ICMS por litro de combustível - o teto seria o valor obtido a partir da alíquota atual sobre a média de preços dos dois anos anteriores.

