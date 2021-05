Lira direcionou R$ 114 milhões do Orçamento secreto, o Bolsolão

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), direcionou a verba conforme seus próprios interesses no âmbito do bolsolão. Parlamentar argumentou que o dinheiro foi restrito às emendas individuais impositivas. A verba, no entanto, Era do Ministério do Desenvolvimento Regional e deveria ser direcionado de acordo com os critérios técnicos da pasta edit

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), direcionou R$ 114,6 milhões do bolsolão para obras e compras de máquinas pesadas. O esquema do governo Jair Bolsonaro consistiu na criação de um orçamento secreto, paralelo, de R$ 3 bilhões, com o objetivo de beneficiar aliados na Casa e parte dos recursos seria destinado à aquisição de tratores e equipamentos agrícolas por preços ate 259% maiores que os valores de referência.

De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, a quantia que o parlamentar manejou representou a soma dos valores de emendas individuais de 14 parlamentares.

Sobre o esquema como um todo, o deputado argumentou que o dinheiro foi restrito às emendas individuais impositivas, àquelas que todos os parlamentares têm o direito de direcionar livremente, no valor de R$ 8 milhões, por ano.

A verba, no entanto, não era reservada a emendas impositivas de parlamentares. Era do Ministério do Desenvolvimento Regional e deveria ser direcionado de acordo com os critérios técnicos da pasta.

