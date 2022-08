Lira diz considerar um erro ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas

Apoie o 247

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta quinta-feira (18) que discorda dos ataques de Jair Bolsonaro (PL) ao sistema eleitoral brasileiro. De acordo com o parlamentar, o questionamento ao processo eleitoral "não faz bem" ao País.

"Acho [que é um erro]. Já disse pessoalmente, já disse a ele, já pedi, já falei, nós já votamos no Congresso essa questão [do voto impresso]", afirmou o deputado, que participou de um evento em São Paulo, promovido pelo banco BTG Pactual. O relato dele foi publicado nesta quinta pelo portal G1.

O deputado comentava sobre a cerimônia de posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Moraes afirmou que a Justiça Eleitoral será "firme e implacável no sentido de coibir práticas abusivas ou divulgação de notícias falsas" sobre as eleições.

