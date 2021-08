Lira diz que Miranda lhe pediu desculpas após depoimento em que revela autor de pressão sobre Pazuello

247 - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que teria, segundo o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF), 'botado o dedo na cara' do ex-ministro da Saúde e Eduardo Pazuello e prometido tirá-lo do cargo, afirmou nesta quarta-feira (4) que Miranda lhe enviou mensagem com um pedido de desculpas por tê-lo envolvido em seu depoimento à Polícia Federal.

Miranda havia afirmado que Lira era o responsável por pressionar Pazuello, que não quis liberar verba da Saúde conforme os interesses do presidente da Câmara. A fala de Pazuello sobre "pixulé" teria sido destinada a Lira.

Na terça-feira (3), Lira divulgou nota afirmando que Miranda terá que esclarecer o assunto no Conselho de Ética da Câmara.

"Não dou liberdade a nenhum ministro para fazer qualquer tipo de ilação, muito menos qualquer deputado nesse sentido", disse Lira nesta quarta-feira à CNN Brasil, dizendo ainda que havia acabado de receber um pedido de desculpas de Miranda. "Me desculpe por tudo isso, você de fato não tem nada a ver com essa história. No contexto de demonstrar quem era Pazuello e minhas conversas com ele, acabei mais uma vez lhe trazendo para uma história ao qual você não faz parte. Erro meu, tentando corrigir", disse Lira, ao relatar o conteúdo da mensagem.

