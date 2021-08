Lira minimiza ameaça golpista de Bolsonaro: "as cordas foram esticadas nessa realidade paralela"

"As cordas foram esticadas nessa realidade paralela, de faz de conta, de demasiada retórica e virulência", afirmou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ao minimizar as ameaças de golpe feitas por Jair Bolsonaro edit

247 - Em artigo no jornal Globo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), tentou minimizar as ameaças de golpe feitas por Jair Bolsonaro.

"As cordas foram esticadas nessa realidade paralela, de faz de conta, de demasiada retórica e virulência que, tenho certeza, não é sustentada na relação diária, física, nos palácios, sedes dos Poderes, sindicatos, associações e confederações de todas as áreas — terreno onde a sociedade civil se articula e prospera", disse.

"Não podemos deixar que essa movimentação de vídeos, gifs, memes e posts substitua a altivez e a nobreza da boa política que constrói e promove avanços", complementou.

Ao final de sua análise, o deputado disse refutar "qualquer possibilidade de aventura contra a democracia, destacando que a liberdade de expressão deve estar a favor de uma reconstrução nacional, e não de ataques vis".

Bolsonaro tem feito ameaças de golpe, com críticas ao Poder Judiciário e à confiabilidade das urnas eletrônicas, uma de forma passa a mensagem de que as instituições estão atrapalhando a sua governabilidade.

O governo, no entanto, se vê acuado por frentes de investigação no Supremo Tribunal Federal, no âmbito do inquérito das fake news, e também pelas apurações da CPI da Covid, presidida pelo senador Omar Aziz (PSD-AM) - de acordo com o parlamentar, a comissão tem elementos suficientes para o indiciamento de Bolsonaro.

