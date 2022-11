Lira poderá compor base de Lula no Congresso, diz líder do PT

Apoie o 247

247 - Um dos principais apoiadores de Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), poderá compor a base do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A afirmação é do líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, Lopes afirmou não haver incoerência ou obstáculo para que Lira (PP-AL) integre a futura base de sustentação.

“O partido compreende que o mais importante neste momento é estabelecer parcerias na Câmara que dêem a Lula governabilidade. Essa governabilidade se dará a partir de uma pauta pública, transparente, que represente os anseios do povo brasileiro para esses próximos quatro anos”, pontuou Lopes.

Lira tem estrategicamente colaborado com o governo Lula. O presidente da Câmara pensa em trocar de barco mirando a sua reeleição ao cargo, em fevereiro, já que o PT “caminha para não ter candidato”. “Lira tem adotado uma postura extremamente colaborativa”, disse Lopes.

