Lira pressionou CPI da Covid pela retirada de nome de deputados bolsonaristas do relatório final

O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, confirmou ter recebido uma ligação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que teria destacado eventuais prejuízos institucionais com os pedidos de indiciamentos da Comissão Parlamentar de Inquérito edit

247 - O presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL), telefonou duas vezes para o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), na terça-feira (26), para alertar que a inclusão dos nomes dos deputados bolsonaristas no relatório final da comissão abriria um precedente no Congresso. Na quarta-feira (27), o deputado do PP-AL criticou os indiciamentos e afirmou que a CPI não pode tudo. Foram 81 pedidos de indiciamentos, com nove crimes imputados a Jair Bolsonaro.

De acordo com a CNN Brasil, Aziz confirmou a ligação de Lira. "[Arthur] Lira me ligou, mas nunca disse que tinha que retirar [nomes]. Ele disse que 'há um precedente'. Eu respondi que deveria conversar com os membros da CPI para saber o que fazer. No dia da votação do relatório ele me ligou de manhã, eu falei pra ele que ia ter o intervalo, que os parlamentares iam no meu gabinete e a gente iria conversar", afirmou.

"Ele nunca disse que tinha que tirar [nome dos deputados]. De forma muito elegante falou comigo. Eu disse que ia conversar com o pessoal e dava uma posição para ele. Ele ponderou politicamente. Lógico que ele vai sair em defesa [dos deputados], é a obrigação dele como presidente da Câmara", complementou.

