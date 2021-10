Lira responsabiliza Senado e o governo Bolsonaro por crise com o Auxílio Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também afirmou que o governo errou na condução do debate sobre como financiar o Auxílio Brasil. De acordo com o presidente da Câmara, aliados deveriam ter falado publicamente que o Senado estava travando uma opção dentro do teto de gastos edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse que o Senado é o principal culpado pela crise que se instalou nos últimos dias por não ter votado o projeto de lei sobre alteração no Imposto de Renda (IR), o plano inicial do ministro da Economia, Paulo Guedes, para injetar dinheiro no programa Auxílio Brasil. A informação acerca do posicionamento do parlamentar foi publicada pela coluna Painel, no jornal Folha de S.Paulo.

O deputado também afirmou que o governo errou na condução do tema. De acordo com o presidente da Câmara, aliados deveriam ter falado publicamente que o Senado estava travando a opção dentro do teto de gastos.

Com o projeto parado, o governo passou a buscar outra forma para garantir o Auxílio Brasil. A ideia foi furar o teto de gastos, que teve como consequência a queda da bolsa e aumento do dólar. A moeda americana bateu R$ 5,75 nesta sexta-feira (22).

PUBLICIDADE

O secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, e o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, pediram demissão de seus cargos no Ministério da Economia, após a informação sobre o furo do teto de gastos.

Também deixaram o governo a secretária especial adjunta do Tesouro e Orçamento, Gildenora Dantas, e o secretário-adjunto do Tesouro Nacional, Rafael Araujo.

Jair Bolsonaro marcou para a tarde desta sexta uma reunião às pressas com o ministro Paulo Guedes.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE