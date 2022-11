Lira se reúne com Bolsonaro no Alvorada antes de encontro com Lula

A conversa entre Lira e o presidente eleito está marcada para às 10h, na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados edit

247 - Antes de se encontrar com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-LA), se reuniu com Jair Bolsonaro (PL) no Palácio da Alvorada.

O encontro de Lira e Lula está marcado para às 10h desta quarta-feira (9), na residência oficial do presidente da Câmara.

Nesta terça-feira (8), Lira foi ao Alvorada para conversar com Bolsonaro. Ele ficou no local por 30 minutos e saiu sem dar declarações.

"Lira tem sido procurado por integrantes do futuro governo, que buscam apoio para uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que abra espaço no Orçamento para o pagamento de promessas de campanha de Lula, como o Auxílio Brasil de R$ 600 no ano que vem", informa o jornal O Globo.

