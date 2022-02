Lira tenta votar nesta quarta-feira projeto que libera bingos, cassinos e jogo do bicho no Brasil

Apoie o 247

ICL

247 – "O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), colocou na pauta de plenário o projeto que legaliza parte dos jogos de azar no país, como cassinos, bingos e jogo do bicho. Ainda não há certeza sobre a data da votação. Lira afirmou que pode ser hoje, mas aliados não viam acordo", relatam os jornalistas Raphael Di Cunto, Marcelo Ribeiro e Cristiane Agostine, em reportagem publicada no Valor Econômico.

“É demagogia pura ou interesse de grupos sectários que esse debate não vá para frente”, afirmou Lira em evento com o mercado financeiro em São Paulo.

"O PT decidiu votar contra o projeto de legalização dos jogos de azar em reunião da sua bancada na Câmara dos Deputados ontem. A decisão alinha a posição do partido a de católicos e evangélicos, público que o partido quer se aproximar para a eleição presidencial", aponta ainda a reportagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE