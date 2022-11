Local para o gabinete de transição começa a ser preparado em Brasília

Apoie o 247

247 - O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília (DF), começou a ser organizado nesta quinta-feira (3). No local funcionará o gabinete de transição do governo de Jair Bolsonaro (PL) para o do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (3) pelo portal G1, a equipe de transição do petista deve contar com 50 pessoas nos cargos em comissão, denominados Cargos Especiais de Transição Governamental (CETG). A previsão dos membros do gabinete é que o grupo, liderado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), comece a trabalhar na próxima segunda-feira (7).

O CCBB informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que fará ajustes para recepcionar o governo de transição, como acesso à internet, instalação de divisórias, organização de materiais e caixas. "Como integrante da administração pública, o BB [Banco do Brasil] sempre cumpriu com a legislação que estabelece as regras de transição entre governos. O BB mantém sua postura de prestar neste momento todas as informações que forem solicitadas", disse.

Após reunião com a equipe do petista, o senador Marcelo Castro (MDB-PI), relator-geral do Orçamento, anunciou que representantes da nova gestão apresentarão ao Congresso a 'PEC da Transição', com o objetivo de liberar o pagamento para investimentos sociais.

A equipe de Lula também negocia com o Congresso Nacional a aprovação da nova faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) neste ano para começar a valer a partir de 2023.

O ex-presidente foi eleito com 50,9% (60,3 milhões de votos). Jair Bolsonaro (PL) ficou na segunda posição, com 49,1% (58,2 milhões).

