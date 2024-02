Luciana Santos assume a presidência da Federação Brasil da Esperança

Apoie o 247

247 - A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, assumiu a presidência da Federação Brasil da Esperança (PT-PcdoB-PV). Ela vai suceder a presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR). Representantes da Comissão Executiva Nacional da federação tiveram um encontro nesta quinta-feira (1).

A dirigente foi a segunda a assumir o cargo, cumprindo o rodízio estabelecido entre os três partidos no estatuto da Federação. Em 2025, a presidência será assumida pelo PV.

A Executiva aprovou uma resolução para organizar as comissões provisórias nos municípios, visando às eleições de outubro. Será a primeira vez que PT, PCdoB e PV participam das eleições municipais como uma só Federação e não como partidos individualmente.

