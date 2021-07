Luis Miranda sobre atos pelo "Fora Bolsonaro": "alguém grande está com muito medo"

Responsável pela denúncia de possível corrupção no Ministério da Saúde, deputado federal disse também que credibilidade do governo está comprometida edit

Caio Barbieri, Metrópoles - O deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) afirmou que as manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), realizadas neste sábado (3/5), em várias cidades do país, é reflexo da queda de credibilidade do governo após a crise sobre a possível corrupção na compra da Covaxin pelo Ministério da Saúde. O parlamentar também citou que “alguém está com muito medo disso”

“Só falei a verdade e ao tentarem me desconstruir, me atacar e criar várias versões para o mesmo fato, o governo comprometeu sua própria credibilidade. Volto a dizer, não tenho medo da verdade, mas alguém grande está com muito medo de tudo isso”, disse.

Leia a íntegra no Metrópoles.

